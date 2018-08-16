الموالون..الوجه الآخر لمهنة محفوفة بالمخاطر

مخطئ من يظن أن مهنة تربية المواشي تذر الكثير من الأموال على أصحابها الذين يطلق عليهم اسم "الموالون"، بل حتى هذا الاسم المشتق من "المال" لا ينطبق على أصحابه، الذين "لا يجنون من مهنتهم المتعبة سوى المعاناة والإرهاق والتشرد بعيدا عن دفء عائلاتهم، ناهيك عن الأخطار التي تحوم حولهم، والتي قد توقعهم في مصيدة الإفلاس أو التعرض إلى هجوم مسلح من طرف عصابات سرقة الماشية "، على حد تعبير مربي المواشي السيد إبراهيم بوديلمي.

يطلق عمي ابراهيم بودليمي، الذي ترك مهنة تربية المواشي منذ عامين، تنهيدة طويلة ثم يسترسل قائلا: "هناك من وضع أسرته كاملة في قلب خوف مستديم لا نهاية له.. حرمان من ضروريات العيش، تيه في المناطق النائية، نوم بجنب العقارب والأفاعي والجرذان. جر الأبناء إلى مهنة الرعي والعناية بالزرائب وتشجيعهم على مقاطعة الدراسة، ثم هاجس توفير الأعلاف وبيروقراطية الهيئات المتحكمة في التوزيع، وغلاء أسعار الأدوية والكلأ ومتطلبات أخرى. طوارئ الطقس والأمراض التي عادة ما تؤدي إلى نفوق عشرات الرؤوس. ناهيك عن خطر تعرض الماشية إلى السطو من طرف عصابات أصبحت تحترف هذا النشاط، وسبق في عدة قضايا أن تعرضت أسر موالين في جنوب الولاية إلى اعتداءات بالخناجر والسيوف".

يتابع محدثنا متسائلا: "ماذا تنتظر من موَال أضاع عاما كاملا من الجهد والمال وحينما يصل وقت جني الفائدة يصطدم بالعصابات، وليت الأمر توقف عند سرقة الماشية فقط، بل يتعدى ذلك إلى الاعتداء وتكبيل أفراد أسرة بكاملها، ناهيك عن الآثار النفسية المترتبة عن هذه الاعتداءات، والتي تصل في بعض الأحيان إلى المجازفة بتعريضها إلى خطر الموت، ليأتي في الأخير تجار المواسم واغلبهم من الموظفين والمقاولين لركوب الموجة وجني المحصول بدون تعب ولا هم يحزنون، ليبقى الموال الحقيقي خارج دائرة الأرقام والحسابات".

المتحدث هو واحد من أقدم من مارسوا مهنة تربية الماشية بالمسيلة قبل أن يطلقها منذ أزيد من عامين. سنين وأشهر ضاعت من عمره والنتيجة صفر، مثله الكثير من أقرانه الذين خرجوا منها، حسبه، "يعانون من داء السكري وضغط الدم، وضياع الأسرة والأبناء وعدم التمتع بالحياة، إلا القليل منهم من نجح في فك شفرة هذه المهنة وعرف كما يقال من أين تؤكل الكتف وتمكنوا أخيرا من إخراج أسرهم وأبنائهم إلى بر الأمان".

لا ينس عمي إبراهيم أنه ضيع سنتين من عمره مرابطا في زريبته على بعد ستة كيلومترات من بيته وبعيدا عن أسرته للعناية بأغنامه، قبل أن يجد نفسه مفلسا في النهاية، ومرت عليه أيام وليال لم يذق فيها طعم النوم خوفا من زوار الفجر ولصوص المواشي، وسبق أن وضع خطة محكمة مع موالين من زملائه لرصد كل شاردة وواردة على الطريق وفي المحيطات القريبة من زرائبهم المنتشرة هنا وهناك في المنطقة الشرقية من إقليم الولاية.

يقول إبراهيم "تزايد عمليات السطو على الزرائب حملتهم على استعمال الهاتف النقال واستطلاع الطرق والمنافذ كل ليلة لحماية أنفسهم من أي طارئ، فقد عانت المسيلة من هذا الأمر كثيرا، والكثير ممن وقع ضحية زوار الفجر الذين كانوا يستعملون الشاحنات لنقل الماشية المسروقة، فروا من العقاب أو سقطوا في قبضة الأجهزة الأمنية وعادوا لممارسة السرقة مرة أخرى، ولهذا يركب الموالون هاجس الوصول إلى زرائبهم وانتهاك حرمتها، ما يضطرهم إلى تكثيف التنسيق فيما بينهم واستطلاع كل وافد أو شاحنة أو سيارة مارة من هناك يبلغون بعضهم البعض بواسطة النقال للتحفز لمثل هكذا طارئ"، ويضيف: " الحمد لله أن تخطيت من هكذا موقف كما استطعت إبعاد أولادي من تداعيات هذه المهنة ومتاعبها،.. في الوقت الراهن لا شيئ يضطرك لتأمين ماشيتك، ليس لشيء سوى أنك لا تجد من يعوضك، وإذا رغبت في ذلك فلابد لك أن تلبس طاقية الصبر لسنين طويلة، حتى مؤسسات التأمين تسير وفق سياسة ادفع في السراء وتطبق شعار "من أنت" في وقت الضراء".