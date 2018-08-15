ميركاتو مثير للأندية الإنجليزية.. وتوتنهام يدخل التاريخ!

أغلقت سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، بعدما تجاوزت نفقات الأندية لهذا العام 1.2 مليار يورو، من دون أن تحطم رقمها القياسي الذي سجل صيف 2017، الذي صرف فيه أكثر من 1.6 مليار يورو، وكانت الأندية الإنجليزية هي الأكثر نشاطاً وحراكاً في سوق الميركاتو للظفر بأفضل اللاعبين لتعزيز صفوفها للموسم المقبل للمنافسة على البريميرليغ ورابطة أبطال أوروبا.

وشهد الميركاتو الحالي للأندية الإنجليزية التعاقد مع أغلى حارسين في تاريخ البريميرليغ والعالم، بعد ضم ليفربول للحارس البرازيلي أليسون بيكير قادماً من روما الإيطالي بصفقة بلغت 75 مليون يورو، قبل أن يحطم تشلسي الرقم بالتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا من أتلتيك بلباو بـ80 مليون يورو، ليصبح الحارس الأغلى في التاريخ، واللاعب الأغلى في تاريخ إسبانيا، متجاوزاً بذلك زميله في تشلسي ألفارو موراتا.

ونستعرض في هذا التقرير حصيلة أبرز صفقات أندية الدوري الإنجليزي للموسم الجديد (2018/2019).

تعاقدات ليفربول “الأقوى“

نال نادي ليفربول حصة الأسد من أبرز التعاقدات للموسم الجديد، بعدما أنفق 180 مليون يورو لتعزيز صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل، بالتعاقد مع لاعب الوسط الغيني نابي كيتا قادماً من لايبزيغ الألماني، مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، والبرازيلي فابينهو لاعب المحور الدفاعي قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يظفر بخدمات الحارس البرازيلي إليسون بيكير من نادي روما الإيطالي بـ75 مليون يورو، ليختتم ليفربول الميركاتو بالتعاقد مع السويسري شيردان شاكيري قادماً من ستوك ستي، ومع الصفقات الأربع المميزة، حافظ ليفربول على لاعبيه المهمين من الموسم الحالي، وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو.

تشلسي بعقلية جديدة

ولم يكتفِ نادي تشلسي بالتعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري، الذي قدّم من نابولي ليكون خلفاً لمواطنه كونتي، بل نجحت إدارة البلوز في التعاقد مع جورجينيو قادماً من نابولي مقابل 60 مليون يورو، حيث يعتبر واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم حالياً، وهو العقل المدبر للمدرب ساري الذي كان أحد شروطه لتدريب البلوز، وظفر تشلسي بصفقتين مميزتين قبل يوم واحد من إغلاق الميركاتو بالتعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد الكرواتي ماتيو كوفاشيتش على سبيل الإعارة لموسم واحد، وذلك بغية حصول اللاعب على دقائق لعب كافية هناك، قبل أن يفجر تشلسي الصفقة الأغلى والكبرى بالتعاقد مع حارس أتليتك بلباو “كيبا” لست سنوات مقابل 80 مليون يورو، ويعد نادي تشلسي الإنجليزي ثاني الأندية صرفاً على التعاقد مع اللاعبين بقيمة مالية بلغت 123 مليون جنية إسترليني.

محرز الأغلى في السيتي

يعد انتقال الدولي الجزائري رياض محرز من صفوف نادي ليستر ستي إلى مانشستر سيتي الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، بعدما وقع اللاعب مقابل 73 مليون يورو، وهو اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الأزرق، والأغلى عربياً وإفريقياً، ليكتفي الستي بصفقة محرز خلال الميركاتو الصيفي للموسم الجديد، وليحافظ على لاعبيه من الموسم الماضي من دون مغادرة أحد الأسماء الكبيرة في تشكيلة الإسباني بيب غوارديولا.

أرسنال ما بعد فينغر

بدأ نادي أرسنال عصره الجديد ما بعد المدرب أرسين فينغر، بعدما استعانت إدارة النادي بالمدرب الإسباني أوناي أيميري مدرب باريس سان جيرمان السابق، ليدُعم المدفعجية صفوفهم بالحارس بيرند لينو قادماً من بايرن ليفركوزن الألماني، والمدافع اليوناني باباستاثوبولوس قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، والسويسري ستيفان ليشتشتاينر قادماً من جوفنتوس الإيطالي، والأوروغواياني لوكاس توريرا قادماً من سمبدوريا الإيطالي، وماتيو غويندوزي من لوريان الفرنسي.

اليونايتد يكتفي بصفقتين

اكتفى نادي مانشستر يونايتد بتدعيم صفوفه بصفقتين فقط، بالتعاقد مع الدولي البرازيلي فريد مقابل 60 مليون يورو قادماً إليه من صفوف شاختار الأوكراني، بصفقة هي الأغلى والأفضل للشياطين الحمر بالموسم الجديد، وكانت الصفقة الثانية لليونايتد التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي ديوغو دالوت قادماً من نادي بورتو البرتغالي، ورغم هذا واصل المدرب جوزي مورينيو غضبه من إدارة الفريق بسبب عدم تلبية طلباته بالتعاقد مع مدافع قبل إغلاق سوق الميركاتو، حيث كانت الخيارات متعددة بالتعاقد مع الإنجليزي هاري ماغوير والألماني بواتينغ والكولومبي مينا، وترغب إدارة مانشستر يونايتد في احتواء غضب مدربها البرتغالي جوزي مورينيو ومصالحته بالتعاقد مع عدد من النجوم خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعدما فشلت في تحقيق مطالبه خلال الميركاتو الصيف المنقضي.