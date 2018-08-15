15 حزبا سياسيا يطلقون مبادرة “الإستمرارية” لدعم ترشح بوتفليقة للرئاسيات

أعلن 15 حزبا سياسيا، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن إطلاق المبادرة السياسية “الاستمرارية في إطار الاستقرار والإصلاح” لدعم برنامج ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

وفي هذا السياق، قال الأمين لحزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، في ندوة صحفية مشتركة عقبت اللّقاء التشاوري الذي عقده قادة الأحزاب الـ15 اليوم الأربعاء، أن المبادرة تعتبر”عملا تحضيريا للقاء الشامل الذي سيجمع بين الأحزاب الداعمة للاستمرارية في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين”، مشدّدا على “دعم التشكيلات السياسية المجتمعة للرئيس بوتفليقة،انخراطها في المبادرة التي أطلقها الأفلان”. كما نفى ساحلي أن تكون هذه المبادرة الجديدة عملا تنافسيا مع الأحزاب الأخرى، أنها تحمل أطماعا في المناصب والمكاسب”. كما فنّد أن يكون تحرك الأحزاب الـ15 بإيعاز.

وكشف ساحلي بالمناسبة أن التوقيع على هذه المبادرة سيكون بصفة رسمية خلال الدخول الاجتماعي المقبل ويكون مسبوقا بلقاءات مع تنظيمات طلابية في “المستقبل القريب”.

كما رفض ساحلي وصف الأحزاب المجتمعة بـ”المجهرية أو الصغيرة”، مؤكدا أن هذه التشكيلات السياسية “الناشئة”، تمثّل “25 نائبا في البرلمان و2700 منتخب محلي وأزيد من 1.5 مليون صوت انتخابي في الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة”، مشددا على أنها “ضحية للصورة النمطية التي تروجها عنها وسائل الإعلام”.

وعن سؤال حول موقف هذه الأحزاب في حال رفض بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة”، قال ساحلي أن أصحاب المبادرة “لديهم مخطط آخر لكن لن يتم الكشف عنه حاليا”.