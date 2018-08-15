سفن حربية روسية في زيارة للسواحل الجزائرية

كشفت وكالة سبوتنيك ، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، وصول عدد من السفن الحربية الروسية إلى السواحل الجزائرية، في زيارة تستغرق أربعة أيام.

ومن المقرّر أن تستمر زيارة السفن الروسية في الجزائر إلى غاية يوم الأحد 19 أوت، و ستشهد الزيارة عقد العديد من الاجتماعات بين قادة السفن الحربية والقيادة البحرية في المنطقة المركزية للقوات البحرية الجزائرية. وقال المتحدث باسم الأسطول، “فاديم سرجه” بان قائد الأسطول “الأميرال نيكولاي” سيجتمع مع قائد القوات البحرية الجزائرية محمد العربي هاولي.

و سيشارك طاقم السفينتين الحربيتين في مباراة كرة قدم ودية مع البحارة الجزائريين. كما سوف يتعرفون على المعالم السياحية و الاثرية في مدينة تيبازة. و كان الأسطول الروسي قد غاد قاعدته في سيفيرومورسك يوم 5 جويلية الفارط.