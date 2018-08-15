"المدية تستضيف ليالي قافلة "لنفرح معا

تستضيف عاصمة التيطري المدية بداية من هذا السادس عشر والى غاية الثامن عشر من الشهر الجاري كوكبة من الفنانين في إطار القافلة الفنية التي ستحط رحالها لتنشيط سهراتها الفنية عبر العديد من ولايات الوطن.

تظاهرة لنفرح معا التي تقام تحت رعاية وزير الثقافة ووالي الولاية وهي من تنظيم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، بالتنسيق مع مديرية الثقافة لولاية المدية سيكون الجمهور اللمداني بداية من سهرة هذا الخميس بدار الثقافة حسن الحسني مدعو للاستمتاع في أول سهرة فنية لوصلات غنائية مع مجموعة من الفنانين يتقدمهم بكاكشي الخير ،نعيمة ، الشيخ سلطان ، كمال النايلي ، الفنانة الشابة زازو ، الفنان نسيم بلهادي و لانجاح هذا الحدث الثقافي سخرت دار الثقافة كل الإمكانيات من أجل استقبال الفنانين وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال، الجمهورالذي سيكون على موعد سهرة فنية ثانية من برنامج القافلة الفنية هذا الجمعة خاصة للشباب والعائلات للاستمتاع بما تقدمه فرقة كالاماتي، وما يحييه الفنان عادل سويزي، فاتح السكيكدي والفنان مالك سفيان من وصلات غنائية .