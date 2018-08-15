لخضر بلومي يدعم كأس العالم للأيتام في بلغاريا

حرص الدولي الجزائري السابق لخضر بلومي على تدعيم كأس العالم ساتوك للأيتام الذي تنظمه مؤسسة ساتوك تحت رعاية شيخة ال ثاني رئيسة المؤسسة وصاحبة الفكرة.

ويتواجد الدولي الجزائري في بلغاريا في فعاليات النسخة الثانية من كأس العالم ساتوك للأيتام للإعلان عن دعمه للحدث وتنصيبه سفيرا لساتوك التي تنظم هذا الحدث الذي وصفه بالتاريخي، لأنه فريد من نوعه.

وقال الأخضر بلومي أن تواجده في بلغاريا للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأيتام أسعده للمشاركة في منح فرصة رياضية لأطفال محرومين منها ويحتاجون هذه الفرصة بالفعل، خاصة ان منهم من يملك المهارة بالفعل ولكن يحتاج للفرصة، مؤكدا ان فكرة مثل كأس العالم للأيتام لها أهداف إنسانية واجتماعية ورياضية وان من فكر فيها يحتاج بالفعل الإشادة به ومساندته حتى تكون هذه البطولة على وتيرة كأس العالم، لأن هؤلاء الأطفال يحتاجون من يساعدهم.

وقام لخضر بلومي بتوجيه التحية لشيخة آل ثاني وشقيقها سلطان علي هذه الفكرة، مؤكدا لهم انها فكرة رائعة وقام بمنحهم تي شيرت منتخب الجزائر مدون عليه اسم النجم الجزائري لخضر بلومي.

وكانت بلغاريا قد استضافت كاس العالم ساتوك للأيتام التي اختتمت أمس بمشاركة دولة من مختلف القارات فى مهرجان حبي يجمع الأطفال المحرومين الذين يحتاجون لهذه الفرصة.