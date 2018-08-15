الرئيس لم يفصل في ترشحه لعهدة خامسة

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني,،جمال ولد عباس، اليوم الأربعاء ببومرداس، أن الجزائر "لا تساوم ولا تتنازل" في دعمها لقضية الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار استنادا لما نصت عليه القرارات الأممية، مشددا على أن موقف الجزائر من القضية "لا يعنى بأي شكل من الأشكال تدخلها في المفاوضات المباشرة" المقررة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية نهاية السنة الجارية، تطبيقا للمسار الأممي.

وفي تصريح للصحافة، قال ولد عباس، ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو و الدولة الصحراوية، التى اختتمت اليوم في ولاية بومرداس، أن المشاركة" الضخمة" لفعاليات سياسية في أشغال الجامعة الصيفية وحضور حزب جبهة التحرير الوطني، إنما "هو دليل قاطع على الموقف الثابت للدولة الجزائرية منذ 1973 إلى اليوم النابع من بيان أول نوفمبر والحكومة الجزائرية وقيادتها المرتكز على أساس قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومحكمة لاهاي في السياق".

وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الجزائر باستقبالها للقيادات الصحراوية وإطاراتها وتضامنها مع شعب الصحراء الغربية تجدد في كل مرة أنها "لن تتخل يوما عن القضايا العادلة وقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار". وعليه يضيف ولد عباس، فإن الجزائر "لا تساوم ولن تتنازل عن دعمها الثابت للقضية الصحراوية" وتجدد "أنها بعيدة كل البعد عن أي تدخل في المفاوضات المباشرة التي دعا إليها مجلس الأمن الدولي والمقررة نهاية السنة الجارية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية"، مجددا في هذا السياق "دعم القيادة الجزائرية للمسار الأممي الذي تبناه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، القائم على الشروع في مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع لإيجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية".

غير أن ولد عباس أكد بالمناسبة ان "الموقف الجزائري لا يمس بأي شكل من الأشكال بعلاقات الصداقة بين الشعبين الجزائري والمغربي" مبرزا أن "كل من يحاول التلاعب لإشعال فتيل النار بين الجارتين قد أخطأ الهدف".

في سياق متصل، و في رده على سؤال وجه له حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، صرح جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن رئيس الجمهورية لم يقرر بعد في مسألة ترشحه من عدمها و قال في هذا الصدد أن " الكلمة الأخيرة تعود للرئيس وسوف نطبق حرفيا قراره. إذا رفض الرئيس إستكمال إنجازه على رأس الدولة سيعلمني و سأطبق أوامره".