سفير فنزويلا بالجزائر يجدد تضامن بلاده ودعمها المتواصل لنصرة قضية الصحراء الغربية

وأكد السفير الفنزويلي, في كلمة له في اختتام فعاليات الطبعة التاسعة لإطارات جبهة البوليساريو و الدولة الصحراوية, بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس , دعم بلاده لنضال الشعب الصحراوي, كما نقل تحية من الشعب والقيادة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو, الذي "ما فتئ يعبر" كما قال عن "دعمه لقضية الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير, ولم يفوت فرصة لبذل المزيد من الجهود على الساحة الدولية وعلى وسائط متعددة نصرة لقضية الصحراء الغربية العادلة".

و حيا السفير خوسي دوخيسوس, الاطارات الصحراوية المشاركة في هذه الفعاليات وثمن المجهودات التي يقوم بها الشعب الصحراوي لا سيما فئة الشباب منهم, من أجل إعلاء منارة العلم والتعليم.

واسترسل الدبلوماسي يقول "بما أن الاخلاق والتربية هما أول لبنة نحتاجها لبناء الدولة القوية, فإن أي شعب تتوفر فيه هاتين الصفتين سيتحرر لا محال", مجددا في كلمته تضامنه وتشجيعه للإطارات الصحراوية على التعليم خدمة لقضية شعبهم مخاطبا الاطارات بالقول "إنكم جيل لديه رسالة و مسؤولية تاريخية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الصحراوي وخاصة سيادته الكاملة على ترابه الوطني".

ومن جهتهم اعرب المشاركون في اللقاء على لسان رئيس الجامعة الصيفية ورئيس برلمان الصحراء الغربية, خاطري ادوه, تضامنهم مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو , إثر الاعتداء الاخير الذي تعرض له مجددين دعمهم للشعب الفنزويلي والرئيس مادورو في هذه المحنة.

للإشارة, اختتمت اليوم الاربعاء, بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس, فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الصحراوية, بحضور الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس و كل من نائبي رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني و عدد من السفراء و ممثلي الأحزاب و الهيئات و المنظمات .

وقد شارك في الطبعة التاسعة لهذه الجامعة الصيفية التي حملت اسم الشهيد "أحمد بوخاري" و شعار " الذكرى 45 لتأسيس جبهة البوليساريو و اندلاع الكفاح المسلح, عهد و استمرارية لنيل الحرية و الاستقلال" ما يزيد عن 400 إطار, بالإضافة إلى مشاركة وفد حقوقي قادم من المناطق الصحراوية المحتلة يضم نشطاء حقوقيين من مختلف مدن المناطق المحتلة وجنوب المغرب.