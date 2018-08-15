تقارير صحفية أرجنتينية تكشف حقيقة إعتزال ميسي دوليا

بعد نهاية كأس العالم الأخيرة بروسيا والتي خيب فيها المنتخب الأرجنتيني وخرج من الدور الـ 16 برباعية أمام فرنسا ...

دار حديث كبير عن إمكانية إعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة وإنهاء مسيرته مع منتخب التانغو، غير أن تقارير صحفية أرجنتيني أكدت اليوم أن اللاعب قرر الإستراحة وعدم اللعب مع المنتخب حتى نهاية العام الحالي، إذ سيغيب في الوديتين خلال شهر سبتمبر المقبل على أن يعود بداية من السنة المقبلة من أجل الحصول على الراحة البدنية والذهنية.