تسجيل إصابات بالكوليرا في البليدة

علمت " الخبر " أن مصالح الوقاية و الصحة التابعة لبلدية البليدة ، مرفوقة بلجنة وزارية تابعة للصحة، أحصت مساء أمس نحو 10 حالات إصابة بداء الكوليرا ، بالحي الفوضوي القريب من وادي بني عزة بالمدخل الشمالي للمدينة .

الحالات المسجلة و حسب المعلومات الأولية التي توفرت لدى " الخبر " ، تم تحويلها كلها إلى مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، لأجل العلاج والفحص الطبي، في غرف معزولة، منعا من انتشار العدوى ، وهو الخبر الذي أكده رئيس البلدية يوسف برقية، حيث كشف بأن عائلة تقيم بالحي الفوضوي ، تم وضعها تحت العناية و الرقابة الطبية ، وهي تتواجد بمستشفى بوفاريك.

و عن السبب من وراء تلك الإصابات، أعرب رئيس البلدية ، بأنهم يشبتهون في انعدام مادة " الكلور " بمياه الشرب اليومي ، وأن التحاليل جارية لتأكيد مصدر تلك الإصابات في الساعات القادمة .