الجزائر لا تتنازل عن دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الأربعاء، ببومرداس، أن الجزائر “لا تساوم ولا تتنازل” في دعمها لقضية الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار استنادا لما نصت عليه القرارات الأممية، مشددا على أن موقف الجزائر من القضية “لا يعنى بأي شكل من الأشكال تدخلها في المفاوضات المباشرة” المقررة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية نهاية السنة الجارية، تطبيقا للمسار الأممي.

وفي تصريح للصحافة قال ولد عباس، ممثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية، التى اختتمت، الأربعاء، في ولاية بومرداس، أن المشاركة “الضخمة” لفعاليات سياسية في أشغال الجامعة الصيفية وحضور حزب جبهة التحرير الوطني، إنما “هو دليل قاطع على الموقف الثابت للدولة الجزائرية منذ 1973 إلى اليوم النابع من بيان أول نوفمبر والحكومة الجزائرية وقيادتها المرتكز على اساس قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومحكمة لاهاي في السياق”.