مباراة الجزائر و غامبيا مهددة بالالغاء

يبدو أن مباراة الجزائر و غامبيا في اطار تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 باتت مهددة بالالغاء .

و كشف موقع “ذو بوينت الغامبي “، أن الفيفا راسلت السلطات الغامبية، وطلبت منها السماح لاطارات اتحاد الكرة بممارسة نشاطاتهم و عدن التدخل في تسيير الاتحادية .

و أقدم المجلس الوطني الغامبي على تنحية رئيس اتحاد الكرة كابا باجو، و3 أعضاء من مكتبه الفيدرالي و هذا ما يخالف لوائح الفيفا بعدم التدخل السياسية في الرياضة .

و للاشارة فان كابا باجو يريد من جديد رئاسة الاتحاد الغامبي .

و لتذكير فان مباراة غامبيا و الجزائر مبرمجة يوم 7 سبتمبر القادم و ستكون أول لقاء للمدرب الجديد جمال بلماضي .