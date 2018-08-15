اكدت صحيفة المجاهد الجزائرية أن مدرب الخضر “جمال بلماضي” يحضر مفاجأة للجمهور الجزائري في قائمته الموسعة التي ستعلن خلال ايام.

وذكرت ذات الصحيفة أن الإسم الجديد المتوقع انضمامه للخضر هو “فريد بولاية” الذي يبصم على بداية قوية مع فريقه “ميتز” وسيكون ضمن القائمة الموسعة.

حيث أن “بلماضي” أعجب بإمكانيات اللاعب ويرى أنه سيقدم الإضافة اللازمة للخضر، كما أن “الكوتش” أعجب كثيرا بأداء “يوسف عطال”.

في نفس السياق، فإن “بغداد بونجاح” أكد أنه يستحق فرصته الكاملة بعد “السباعية” التي سجلها مؤخرا في الدوري القطري كما أن بلماضي يعرفه جيدا.