الأمن الوطني يحذر من تداول أخبار مغلوطة حول الشرطة

دعت المديرية العامة للأمن الوطني متصفحي ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحذر في التعامل مع الأخبار.

وقالت المديرية العامة للامن الوطني في صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

أنه على مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعامل بكل حذر ووعي مع الأخبار المغلوطة والمعلومات الواهية.

التي يتم تداولها عبر بعض الصفحات في حق منتسبي الأمن الوطني، والتي تمس حياتهم المهنية والشخصية.

وقال البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ بكامل حقها القانوني في المتابعة القضائية لمروجي هذه الأخبار المغلوطة.