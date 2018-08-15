“دي بروين” يُصاب ويعبّد الطريق أمام “محرز” !

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، غياب لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين، عن الفريق لثلاث أشهر كاملة بسبب الإصابة.

وحسب ما كشفه الإعلام البريطاني، فإن نجم “السيتي” تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

وهو الأمر الذي سيكون في صالح الدولي الجزائري رياض محرز، من أجل مواصلة اللعب في التشكيلة الأساسية لكتيبة غوارديولا.

يذكر أن الجماهير الإنجليزية ما تزال تتطلع للأفضل من حامل الرقم الـ26، بعد بصمه على مُشاركتين أساسيتين مع “السيتيزنس”.