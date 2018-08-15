“فيت كوفي” أوّل مقهى صحّي بالجزائر

يعدّ “فيت كوفي” أوّل مقهى في الجزائر يقدّم أطباقا ومأكولات صحية.

وطبيعية خالية من الدسم والسكريات والملوّنات.

التي تعتمدها جل المقاهي و المطاعم “خاصة مطاعم “الفاست فود”.

الأمر الذي يعتبر ثورة في عالم الإطعام بالجزائر وسابقة من نوعها يجب تشجيعها وتعميمها.

خاصّة بعد الإصابة بعدّة أمراض مستعصيّة بسبب أطعمة “الفاست فود” والحلويات الدسمة.

التي يحذر منها الأطباء يوميا بسبب الاثار السلبية التي تخلفها على صحّة الفرد.

من جهة أخرى، يظهر أن صاحب المقهى لعب على الوتر الحساس وتماشى ومتطلبات شباب جيل اليوم.

الذي أصبح يصارع من أجل الحصول على جسم مثالي خاصة الجنس اللطيف.

اذ لم يعد يفلح أغلبية شباب اليوم في الاستمتاع بوجبات صحية بسبب انهماكهم اليومي في العمل ما يفرض عليهم اللّجوء للأكل

السريع والغير صحّي رغما عنهم كون لا بديل عنه في متناولهم.