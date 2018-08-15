أجهزة إل جي ThinQ المعزّزة بالذكاء الاصطناعي تحصل على أعلى المراتب الشرفية

نالت ابتكارات شركة إل جي الكترونيكس في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتصميم اعتراف الجمعية الأوروبية للصورة والصوت (EISA). وتحصلت منتجات إل جي THINQ المعزّزة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك جهاز تلفزيون أوليد (LG OLED TV)، و LGSUPER UHD TV)) و (LG XBOOM) على مراتب الشرف لقدرتها التنافسية العالية في الفئات التي توفّر جودة ممتازة على مستوى الصورة ، وأداء قائما على الذكاء الاصطناعي وصوتا متميّزا.

ولُقّب جهاز تلفزيون LG OLED TV AI ThinQ (طراز OLED65E8) باسم EISA PREMIUM OLED TV 2018-2019 ، وهو يمثل الفوز السابع على التوالي لتقنية أوليد OLED الخاصة بالشركة. وقد تمّت الإشادة بهذا التلفزيون لجودة صورته المعزّزة بمعالج ألفا 9 ، الذي يوفر صورًا واقعية مع ألوان غنية بشكل مذهل ، مع وضوح وعمق يضفيان مزيدا من الواقعية بالإضافة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي الرائدة في فئتها. كما أشادت لجنة تحكيم الجمعية الأوروبية للصورة والصوت (EISA ) بأداء نظام Dolby Atmos ™ ومكبرات الصوت الأمامية التي تنتج أكبر تجربة سمعية بصريّة غامرة ممكنة. وقد تمّ التنويه أيضا بالتصميم المصور على الزجاج الذي يمكّن من الاندماج بشكل مثالي مع أي بيئة.

بالإضافة إلى ذلك ، حمل جهاز LG SUPER UHD TV AI ThinQ (طراز 65SK9500) لقب EISA ARTIFICIAL INTELLIGENCE TV 2018-2019 وذلك لإنتاجه أحدث صور تلفزيون LCD من خلال مجموعة من التقنيات بما في ذلك الخلية متناهية الصغر (Nano Cell) و المجموعة الكاملة لتخفيت الإضاءة المحلية (FALD) و معالج α (Alpha) 7 ، بالإضافة إلى منصة إل جي ThinQ للذكاء الاصطناعي ومساعد غوغل المدمج. ومع خاصية ThinQ المزودة بالذكاء الاصطناعي المملوكة لشركة إل جي ، يمكن للمستخدمين التحكم في التلفزيون ، والاتصال بسهولة بالأجهزة الخارجية ، وتبديل وضع الصور والبحث عن المحتوى. ويتم تحقيق أحدث تقنية متقدمة للمساعد الصوتي المضمنة في التلفزيون من خلال استخدام معالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتقديم التحكم والتفعيل الذكي للتفعيل الصوتي استنادًا إلى تقنية التعلم العميق الحصرية من إل جي. ومن خلال مساعد غوغل المدمج ، توفر أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي تجربة انسيابية تتيح لها إدارة مهام مختلفة أو العثور على إجابات أو التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية وهي بذلك تعمل كمركز للمنزل الذكي.

و يقدم تلفزيون إل جي SUPER UHD مناطق إضاءة خلفية أكثر كثافة طوال العرض ويحسّن بشكل كبير مستويات اللون الأسود وأبعاد الصورة من خلال التحكم المستقل في مناطق إضاءة الليد. ويوفر ذلك تفاصيل ظل أفضل ويقلل من النزيف الخفيف للضوء من أجل تحسين التباين المحلي ، وهو أمر مهم لعرض محتوى HDR. وبفضل شاشة Nano Cell المبتكرة ، يمكن لمشاهدي التلفزيون الاستمتاع بدقة ألوان رائعة مع اتساق في زوايا المشاهدة الواسعة دون التضحية بجودة الصورة.

كما أطلقت الجمعية الأوروبية للصورة والصوت (EISA ) أيضًا على سماعة إل جي المتميّزة المزوّدة بالذكاء الاصطناعي ( LG XBOOM AI ThinQ )(طراز WK7)، لقب جهاز مكبّر الصوت الذكيّ INTELLIGENCE LOUDSPEAKER 2018-2019 وذلك بفضل جودة الصوت الرائعة المزوّدة بالذكاء الاصطناعي. وأتاح التعاون التقني مع شركة ميريديان ،الرائدة البريطانية في مجال الصوت عالي الدقة ، الأداء الصوتي الكامل لجهاز XBOOM المزوّد بتقنية ThinQ للذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على صوت عالي الدقة ، وتعريف صوتي دقيق وصوت جهير دقيق. و تتلاءم تقنية الصوت عالي الدقة XBOOM المزوّدة بتقنية ThinQ للذكاء الاصطناعي مع الملفات عالية الجودة غير الفاقدة، مما يسمح لها بإعادة إنتاج الأصوات التي تم تسجيلها في الاستوديو بدقة.

ومع دمج مساعد غوغل مباشرة في الجهاز من أجل الإعداد السريع ، تستجيب سماعة إل جي المزوّدة بالذكاء الاصطناعي ( LG XBOOM AI ThinQ) لأوامر المستخدم دون الحاجة إلى جهاز تحكم عن بُعد أو هاتف ذكي مثل قولك مثلا "أهلا غوغل ، ما هو جدول مواعيدي اليوم؟". وعند استخدامها كمركز ، يستطيع المتحدث التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المزوّدة بمساعد غوغل وأجهزة إل جي المنزلية المتوافقة مع تقنية إل جي ThinQ.

أما الفائز بجائزة EISA SOUNDBAR 2018-2019 ، موديل LG SK10Y ، فهو عبارة عن مكبر صوت غامر ذو مخرج بقوة 550 واط وقناة دعم من فئة 5.1.2 من خلال تسخير قوة Dolby Atmos® لإنتاج صوت غامر من جميع الاتجاهات ، بما في ذلك السقف . ومع تقنية Meridian ، تفتخر LG SK10Y بمستوى عالٍ من الأداء لإحاطة المستمعين بصوت غني لا يلين وتقديم مزيد من الوضوح على مستوى الكلام والموسيقى.

ويتوافق هاتف LG SK10Y مع ملفات الصوت عالية الجودة غير الفاقدة لإعادة تسجيل الصوت المسجل في الأستوديو كما يوفر ميزة تحويل الصوت التي تعزز جودة الملفات الصوتية القياسية إلى 24 بيت / 192 كيلو هرتز لتعزيز التفاصيل والفروق الدقيقة لكل مسلك صوتي. وتم تصميم مكبر الصوت عالي الدقة هذا بشكل جمالي ليلائم أجهزة تلفزيون إل جي الفاخرة. وعلاوة على ذلك ، يتوافق شريط الصوت مع الأجهزة الذكية الأخرى التي تدعم كرومكاست Chromecast ويمكنه بث الأغاني أو الملفات الصوتية ببساطة باستخدام عبارات "OK Google".

وصرّح السيد بريان كوون ، رئيس شركة إل جي للترفيه المنزلي : " تفتخر إل جي باعتراف خبراء الصناعة المشهورين بالتزامها بالابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "لقد كانت إل جي ولا تزال لاعباً عالمياً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي ، حيث تقدم للعملاء مستوى جديدا من الذكاء في المنزل ، بما يتماشى مع مهمتنا لجعل حياتهم أكثر ملاءمة من خلال تطبيق تكنولوجيا التفكير المتقدم".

وسيكون لزوار جناح إل جي في الرواق 18 بمعرض برلين من 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر/ أيلول الفرصة لتجربة تشكيلة إل جي من منتجات ThinQ بشكل مباشر.

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بعض المعلومات حول شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي شركة مصنّعة رائدة في مجال أجهزة التلفزيون، والأنظمة السمعية البصرية، والشاشات، وأجهزة العرض والحواسيب المحمولة. والشركة مبتكر معروف في مجال التصنيع لريادتها في مجال أجهزة التلفزيون أوليد(OLED) التي أحدثت ثورة في فئة الأجهزة الممتازة. وتلتزم إل جي بتحسين حياة المستخدمين من خلال توفير أجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة التي تقودها أجهزة إل جي أوليد(OLED TVs) الرائدة وإل جي سوبر يو إتش دي(LG SUPER UHD TVs) الحائزة على عديد الجوائز والمتميّزة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع على الرابط www.LG.com .

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إل جي الكترونيكس الجزائر

مصطفى محمدي

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