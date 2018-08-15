الوظيفة العمومية :يومي عيد الأضحى عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ،أن يومي عيد الأضحى المصادفين ليوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين عطلة مدفوعة الأجر.

وفي بيان صادر عن ذات الهيئةة،فإن يومي الثلاثاء والأربعاء 10و11 من شهر أوت الحالي سيكونان عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

إضافة الى الهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم.

وأوضح بيان الهيئة ذاته،أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين،إتخاذ التدابير اللازمةلضمان إستمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بالتناوب.