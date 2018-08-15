الفيفا تهدد الإتحاد الغامبي بسبب تدخل الحكومة في شؤون الكرة

هدّد الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الإتحاد الغامبي قبل أيام قليلة عن مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الغامبي ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وطالبت الفيفا من الحومة الغامبية بعدم التدهخل في شؤون كرة القدم، والسماح لإطارات إتحاد الكرة الغامبية بممارسة نشاطاتهم وعدم التدخل السياسي في شؤون تسيير اللعبة.

وأوضح الإتحاد الغامبي في بيان له أن الفيفا قد تصدر عقوبات قاسية ضد منتخب العقارب وأنها قد تلجأ لمعاقبة المنتخب بحرمانه من المنافسات الدولية.