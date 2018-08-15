سكان حي 450 مسكن بدرارية يشتكون انقطاع المياه

عبّر سكان حي 450 مسكن ببلدية درارية بالعاصمة، عن مدى استيائهم الشديد نتيجة الانقطاع المتكرر للمياه لساعات طويلة، منذ شهر رمضان الفارط إلى غاية يومنا هذا، مطالبين السلطات المعنية بضرورة التدخل قصد إيجاد حل لهذا المشكل أو على الأقل إخبارهم بمواعيد انقطاع الماء، حيث بات الوضع يؤثر على حياتهم اليومية.

وما أثار غضب سكان الحي هو أن الجهات الوصية لم تأخذ هذا المشكل بعين الاعتبار، حيث إن الشكاوى والنداءات التي تقدم بها هؤلاء ضُربت عرض الحائط، ولهذا يطالب سكان حي 450 مسكن بالدرارية، الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإيجاد حل مناسب من أجل القضاء على هذه الأزمة التي يواجهونها منذ شهرين.