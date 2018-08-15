هل ترى مشهدا وتشعر أنه مكرر.. !

هل رأيت يوما مشهدا وشعرت أنه مكرر، أي أن ذات التفاصيل والصور مرت عليك سابقا بشكل مطابق تماما؟ لا تقلق، فتلك ظاهرة يمرّ بها أغلب البشر، وتعرف باسم "وهم سبق الرؤية" أو بالفرنسية "ديجا في، " Déjà vu، فما التفسير العلمي لها؟

أبسط تفسير توصل له الباحثون بشأن هذه الظاهرة العجيبة، هي أن صور المشهد تصل عبر عيني الشخص بسرعتين مختلفتين، مما يولد لدى الدماغ إحساسا بأن المشهد مكرر.

وهناك تفسيرات علمية أخرى للظاهرة، تحدث عنها موقع "لايف ساينس" الإلكتروني نقلا عن دراسات وكتب في مجال الطب النفسي.

من هذه التفسيرات، أن يكون الحدث وقع بالفعل، ولسبب معين قام دماغك بتذكيرك به.

وقد تكون الحالة أيضا ناجمة عن خطأ في المعالجة على مستوى دماغ الإنسان، حيث يحاول عنصران عصبيان العمل في وقت واحد، مما يسبب التكرار غير الطبيعي.

وهناك تفسير آخر يعتمد على ما يسمى "نظرية التعطيل"، حيث تتعطل وتتوقف عملية انطلاق السيالات العصبية في الدماغ. ويقال إن الأشخاص الذين يعانون من الصرع يشهدون في بعض الأحيان جزءا من النوبات التي تصيبهم قبل حدوثها.

أما الأشخاص الذين لا يعانون من الصرع، فتحدث لديهم ظاهرة "سبق الرؤية" بسبب تأخير أو تكرار غير مقصود في نقل المعلومات الحسية للدماغ، مما يسبب نوعا من التداخل في المعطيات ويؤدي إلى شعور الإنسان بأن الحدث وقع من قبل.

وفي بعض الأحيان يكون الشخص موجودا في مجلس معين ومهتم بما يحدث حوله، وفي لحظة ما يتشتت انتباهه لجزء من الثانية، وحين يستعيد التركيز على الحدث الأول، يبدو المشهد مألوفا أو مكررا.