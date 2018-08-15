الجزائر تمنح النيجر 30 طنا من المساعدات الإنسانية

الجزائر تمنح النيجر 30 طنا من المساعدات الإنسانية

قرّرت الحكومة الجزائرية منح مساعدة إنسانية استعجالية تقدّر ب30 طنا لجمهورية النيجر تتكون أساسا من مواد غذائية و أدوية.

حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و أوضح البيان أن “هذه المساعدة الإنسانية الجديدة التي تمنحها الجزائر للنيجر و الموجّهة لمدينة أغاديز.
الّتي تشهد تدفّقا مكثّفا للمهاجرين تندرج في إطار سياسة التضامن و حسن الجوار.
التي تنتهجها الجزائر حيال الشّعب النيجيري و تشكّل مساهمة في الجهود التي تبذلها سلطات المدينة لمواجهة المشاكل النّاجمة عن الهجرة”.

القراءة من النهار اونلاين

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