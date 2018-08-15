الجزائر تمنح النيجر 30 طنا من المساعدات الإنسانية

قرّرت الحكومة الجزائرية منح مساعدة إنسانية استعجالية تقدّر ب30 طنا لجمهورية النيجر تتكون أساسا من مواد غذائية و أدوية.

حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح البيان أن “هذه المساعدة الإنسانية الجديدة التي تمنحها الجزائر للنيجر و الموجّهة لمدينة أغاديز.

الّتي تشهد تدفّقا مكثّفا للمهاجرين تندرج في إطار سياسة التضامن و حسن الجوار.

التي تنتهجها الجزائر حيال الشّعب النيجيري و تشكّل مساهمة في الجهود التي تبذلها سلطات المدينة لمواجهة المشاكل النّاجمة عن الهجرة”.