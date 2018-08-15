رئيس “سانت إيتيان” غاضب لتضييعه “محرز الجديد”!

أبدى “بيرنار كاياتزو” رئيس نادي “سانت إيتيان” غضبه الشديد من خلية الإستقدامات التابعة لفريقه، لعدم إكتشافها الجزائري الأصل “فريد بولاية”.

وصرّح قائلا :”أحيانا أتساءل، كيف ضيعنا لاعبا رائعا مثل فريد بولاية، رغم أنه كان ينشط على مقربة منا في كلارمون”.

وأردف في تصريحات لإذاعة “فرانس بلو” :”لقد شاهدت بولاية، إنه عنصر مميز وقاد ناديه ميتز لتحقيق الإنتصار في مُباراته الأخيرة”.

يُذكر بأن “بولاية” كان مطلوبا في “سانت إيتيان” منذ ثلاثة سنوات، ولكن صفقته تم إلغاؤها بسبب تعرضه لإصابة خطيرة حينها.