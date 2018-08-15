بالفيديو ..مجموعة “دار الخير” تسابق الزمن لادخال فرحة العيد على العائلات المعوزة

أطلقت مجموعة “دار الخير” تحدي العيد من أجل توفير 50 أضحية لفائدة العائلات المعوزة.

إلا أن رئيس المجموعة “محمد لطفي بونيف” لم يبد متفائلا من بلوغه الرقم بسبب

الوضع الاقتصادي الراهن الذي يعيشه الجزائريين من ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية،

بالإضافة الى تزامن عيد الأضحى مع العطلة الصيفية واقتراب الدخول المدرسي والاجتماعي

الأمر الذي سيضاعف المصاريف واحتمال منطقي أن يقلل من قيمة التبرعات لهذه السنة.

غير أنه وكما جرت العادة “لا منطق” أمام طيبة الجزائريين و تعلقهم بالمبادرات الخيرية.