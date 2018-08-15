بالفيديو.. هروب جماعي لمهاجرين أفارقة من النافذة الخلفية للحافلة خلال ترحيلهم

قام العديد من المهاجرين الأفارقة بالهروب الجماعي من الحافلة كانت تسير في مدينة أغادير المغربية أثناء عملية ترحيلهم إلى بلادهم.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب جماعي لمهاجرين غير شرعيين من الحافلة أثناء سيرها في الشارع.

حيث قفزوا من النافذة الخلفية بعد أن قاموا بتهشيم زجاجها.

تفاديا لترحيلهم .

وهذا بعد أن بدأت السلطات المغربية مطلع الأسبوع الجاري بترحيل المهاجرين الأفارقة .

من مدينتي طنجة والناظور، حبث كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا.