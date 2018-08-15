فرحات يعود للتألق من جديد !

عاد “زين الدين فرحات” للتشكيلة الأساسية لنادي “لوهافر” وذلك خلال مباراة الفريق ضد “بورج بيروناس” في كأس الرابطة الفرنسية.

وقدم “زينو” مستوى مميز كعادته في أول مباراة له كأساسي مع “لوهافر” بعد الضجة التي أثيرت من حوله في فترة سابقة، كما كان وراء تسجيل فريقه الهدف الثاني.

فقد تسبب اللاعب السابق لـ “إتحاد العاصمة” بفضل مهاراته وسرعته في ضربة جزاء في الدقيقة 60 سددها زميله بنجاح لينتهي اللقاء بفوز لوهافر بنتيجة 2-0.

من جهة أخرى، أثنى مدرب “لوهافر” على أداء كل اللاعبين بما فيهم “زينو” رغم أن هذا الأخير يريد تغيير الأجواء واللعب في الليغ 1 في ظل وجود بعض العروض الرسمية.