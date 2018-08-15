مسؤول بايرن ميونخ ينتقد صفقة رونالدو

انتقد يورغ فاكير، مدير التسويق بنادي بايرن ميونخ، تعاقد جوفنتوس الإيطالي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث رفض فكرة أن تتفوق العلامة التجارية للاعب على نادٍ. وقال فاكير، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “التعاقد مع كريستيانو من حيث التسويق، لم يكن يتوافق مع بايرن ميونخ”. وأضاف: “ربما تكون هذه الصفقة مناسبة لأندية أخرى، ولكن ليس معنا، لأننا نعتقد أن العلامة التجارية للاعب، لا يجب أن تتفوق على النادي”.

من جهة أخرى حذر لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ السابق، النادي البافاري، من خطورة التخلي عن خدمات لاعب الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ماتيوس، في مقاله على شبكة “سكاي”: “السماح لسبستيان رودي بالرحيل إلى لايبزيغ، سيكون خطأ كبيرًا، رودي برأيي هو الرقم 6 الوحيد في تشكيلة البايرن، مع خافي مارتينيز”.

وأضاف: “في حال تراجع مستوى خافي أو إصابته، لن يكون هناك بديل له، جوريتسكا وتوليسو وكيميتش وآلابا يمكنهم اللعب في هذا المركز، لكن ليس بنفس الجودة، عندما تواجه فرقا من طراز برشلونة والريال، يجب أن تمتلك رقم 6 حقيقيا”.

وتابع: “مستوى بايرن في السوبر، يتمتع الفريق بقتالية عالية جدا وثقة كبيرة، وهذا سيخيف أندية البوندسليغا”.

وواصل: “المنافسة كبيرة جدا في بايرن، إلى درجة أنه لن ينعم أي لاعب بالراحة، كما أن كل شيء تحت السيطرة بالنسبة إلى كوفاتش، حتى روبن وافق على استبداله خلال السوبر بالمصافحة”.

وتطرق ماتيوس إلى الحديث عن جيروم بواتينغ، موضحًا: “بواتينغ في وضعه الطبيعي، لاعب مهم لكوفاتش، لكنه في الآونة الأخيرة لم يقدم مستواه المعروف، سواء مع بايرن أم المنتخب الألماني”.

وأتم: “عليه أن يركز ثانية على كرة القدم، إن كان يريد اللعب في بايرن خلال السنوات المقبلة، انتقاله إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان فشل، وإن لم يستعد مستواه، لن يطلب أي ناد كبير التعاقد معه في الموسم المقبل”.