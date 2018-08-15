تزوير أعمار 12 لاعبا دوليا نيجيريا

أبعد الإتحاد النيجيري لكرة القدم 12 لاعبا من منتخب الأشبال، بعدما تبيّن أنهم يتجاوزون عمر الـ 17 سنة.

ويستعدّ منتخب نيجيريا أشبال لِخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا لِهذه الفئة، مطلع سبتمبر المقبل. حيث يخوض المشوار في فوج يضم فرق كوت ديفوار وبوركينافاسو والبنين لِأقل من 17 سنة. عِلما أن النهائيات تُجرى بِتنزانيا في ماي 2019.

واستدعى الإتحاد النيجيري لكرة القدم 40 لاعبا، خضعوا لِفحص طبّي بِالرّنين المغناطيسي. فتبيّن بعد ذلك أن 12 كرويا منهم يتجاوز عمره 17 سنة، وبِالتالي لا تسمح له لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يِخوض منافسة “كان” الأشبال. كما ذكرته تقارير صحفية نيجيرية صادرة الأربعاء، التي أضافت أن منتخب “النسور الممتازة” أشبال أجرى مُؤخّرا مباراة ودّية مع نادٍ محليّ، وفاز بِنتيجة ساحقة (11-0)، وهو ما غذّى شكوك كِبَر سنّ بعض لاعبي الفريق النيجيري لِفئة أقل من 17 سنة.

وصارت “الكاف” في الأعوام القليلة الماضية تُعاقب بِصرامة تزوير أعمار اللاعبين، بعدما تفّشت “الظاهرة” في أوساط بعض منتخبات القارة السمراء.

و”استيقظ” الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد أن نبّهته الفيفا لِخطر هذه “الآفة” المسكوت عنها، والتي تُشوّه اللعبة في القارة السمراء.

والظاهر أن التكنولوجيا لا تحمي المُحتالين وتفضح أهل الغشّ، وهو ما يجب أن يُدركه الإنسان الإفريقي في القرن الحادي والعشرين.