الجزائر الأعلى نموا بمبيعات السيارات عربيا

تصدرت الجزائر قائمة دول المنطقة العربية الأعلى نموًا في مبيعاتها للسيارات خلال النصف الأول من العام الحالي، بفضل تزايد معدلات الطلب على الإنتاج المحلى، فيما جاءت تونس والسعودية ضمن الدول التي تراجعت مبيعاتها، وفقًا لإحصائيات وكالة "فوكس 2 موف" لأبحاث السيارات.

واحتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة أسواق المنطقة الأعلى نموًا بعد أن قفزت مبيعاتها خلال النصف الأول بـ 12.1 % ، بإجمالي 73 ألفًا، و170 سيارة، فيما حلت البحرين في المركز الثالث بالقائمة، بعد أن نمت مبيعاتها 4.5 %، أما المركز الرابع فجاءت من نصيب المغرب والتي صعدت مبيعاتها 2.1 %.

وأشارت "فوكس 2 موف" إلى أن مبيعات السيارات بالجزائر خلال الفترة من جانفي وحتى نهاية جوان ارتفعت 25.1% ، بفضل الإعلان عن تجميل علامات جديدة والتي من أبرزها "سيات إبيزا"، الأمر الذي مهد الطريق لاقتناص العلامة الإسبانية المركز الرابع في قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعا بالسوق الجزائرية.

وارتفعت المبيعات في المغرب خلال النصف الأول من العام 2.1 %، مسجلة 86 ألفا، و220 سيارة، بفضل ارتفاع الطلب على السيارات المنتجة محليا، لتستحوذ "رونو غروب" على ما يقرب من 50 % كحصة أكبر من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بالمغرب خلال الفترة من جانفي وحتى نهاية جوان، بإجمالي 43 ألفا، و110 سيارات بيعت.

وعن البحرين، قالت مؤسسة "فوكس 2 موف"، إن مبيعاتها خلال النصف الأول قد شهدت تحسنا طفيفا بلغ 4.5 %، لتتمكن سوق السيارات من بيع 18 ألفا، و977 سيارة، على الرغم من التحديات المالية التي تهدد بيئة الاقتصاد.

أما في تونس، فكانت أكثر الأسواق هبوطًا في أداء مبيعاتها بعد أن تراجع أداء السوق خلال النصف الأول 16.7% ، ليصبح أسوأ هبوط في تاريخ المبيعات.

واستمرت هيمنة كلٍ من إيسوزو، وستروين، ورونو على المبيعات بتونس خلال الفترة من جانفي وحتى نهاية جوان.

وحلت السوق السعودية في المركز الثانى في قائمة أكبر أسواق المنطقة تراجعًا في أداء مبيعاتها، بنسبة بلغت 15% ، بعد تمكنها من بيع 234 ألفًا و888 سيارة خلال النصف الأول من هذا العام.

وقالت مؤسسة "فوكس 2 موف" إن مبيعات المركبات بالمملكة العربية السعودية محاطة بأعمق أزمة على الإطلاق خلال 2018.