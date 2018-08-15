وزير النفط الإيراني يشارك في اجتماع أوبك بالجزائر

ذكرت وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه سيحضر اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين، التي تتولي مراقبة مستوى الالتزام بالإنتاج، والمقرر عقده بالجزائر في سبتمبر أيلول.

وقالت الوكالة إن هدف زنغنه من حضور الاجتماع هو المحافظة على حصة إيران في سوق النفط، حيث من المقرر أن يُعقد الاجتماع قبل ستة أسابيع من سريان عقوبات أمريكية على قطاع النفط الإيراني.

وبعد أشهر شهدت إنتاجا دون المستوى المستهدف، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا وحلفاء آخرين منتجين للنفط على زيادة الإنتاج اعتبارا من شهر جويلية، وذلك بالعودة إلى الامتثال بنسبة 100 بالمئة بالتخفيضات التي جرى إقرارها في وقت سابق. ويعني ذلك زيادة الإنتاج نحو مليون برميل يوميا.

وترأس السعودية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المقرر أن تعقد اجتماعها القادم في 23 سبتمبر بالجزائر.

وإيران ليست عضوا في اللجنة التي تضم أيضا روسيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت والجزائر وفنزويلا.