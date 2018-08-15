توزيع 30 ألف وحدة سكنية قبل عيد الأضحى

يشرع ولاة الجمهورية في توزيع 30 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية خلال أيام، بمناسبة الذكرى المزدوجة لمؤتمر الصمام وهجوم الشمال القسنطيني الذي يصادف يوم 20 أوت.

وحسب ما صرح به مصدر مسؤول من وزارة السكن لـ “سبق برس”، فقد تم تكليف ولاة الجمهورية بعملية التوزيع عكس ما شهدته عمليات التوزيع السابقة التي أشرف عليها وزراء الحكومة.

ويتوقع مصدرنا أن يختار الولاة مناسبة ذكرى 20 أوت لتوزيع السكن، تماشيا مع الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة باختيار المناسبات الوطنية والدينية لتوزيع السكن، فيما لا يستبعد أن تقدم بعض الولايات عملية التوزيع لتصادفها مع عيد الأضحى المبارك.

كما أكد ذات المصدر أن عملية توزيع السكنات ستتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، والتي ستكون مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال حيث تم استحداث خلايا لمراقبة الجودة عبر كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون إلى جانب توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم إقصاؤها من بعض البرامج سابقا.

للإشارة، كان وزير السكن عبد الوحيد تمار كان قد أكد على سعي قطاعه لتدارك النقائص المسجلة التي تبرز في بعض الورشات والوقوف على كل البرامج.