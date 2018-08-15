زيدان يتطلع إلى التدريب بإنجلترا

يتطلع مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، للعودة إلى عالم التدريب من بوابة إنجلترا.

ولا يزال زيدان يحافظ على طموحاته لخلافة المدرب ديدييه ديشان كمدرب لفرنسا، ولكن إذا كان يريد تولي منصبا جديدا في أحد النوادي فإنه يفضل إنجلترا.

وتقول "ليكيب" إن نادي الأحلام بالنسبة لزيدان هو مانشستر يونايتد، حيث جوزيه مورينيو.

ويرتبط زيدان بالعودة إلى نادي يوفنتوس السابق حيث ينظر إليه على أنه بديل طبيعي لماكس أليغري.

لكن بالنسبة لخطوته التالية، فإن أولوية زيدان هي إنجلترا عبر مانشستر يونايتد.