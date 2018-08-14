الشرطة تنتهج أسلوبا جديدا للاتصال مع المواطنين

أكد رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة عبد الحكيم بلوار الثلاثاء، أن مصالح الأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل تقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطن، من خلال انتهاج مقاربة جديدة للاتصال والتواصل مع المواطنين ومختلف الشركاء الفاعلين، في ظل أداء المهام الدستورية المنوطة بجهاز الشرطة.

وأضاف عميد الشرطة بلوار خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق الطبعة 78 للأيام الإعلامية للأمن الوطني المفتوحة على الجمهور، أن هذه الفضاءات الجوارية تعتبر سانحة لتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء الأمنيين، خدمة للوطن وأمن المواطن وحماية الممتلكات.

وحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه التظاهرة، التي نظمت تحت شعار “محاربة مخاطر الاستعمال السيء للانترنيت” عرفت مشاركة فعالة لمختلف الفاعلين في المجتمع المدني، الذين ينشطون في مجال السلامة المرورية والأمن في المجتمع، في مقاربة جديدة وبأسلوب يستجيب لتطلعات المواطنين، والهدف منها غرس الوعي الأمني لدى الأطفال والشباب من خلال تحسيسهم بمخاطر الاستعمال السلبي للانترنت والألعاب الإلكترونية، خاصة في السنوات الأخيرة.

الحضور على مستوى ميناء سطورة بولاية سكيكدة يضيف البيان تجاوب مع الاستعراضات والتمارين الرياضية الخاصة بالدفاع الذاتي وفرقة البحث والتدخل الذين أبانوا عن احترافية عالية في أداء المهام التي تهدف كلها لتحقيق الطمأنينة والسكينة العامة والمحافظة على النظام العام.