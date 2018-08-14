أجواء فصلية وحرارة معتدلة منتظرة يومي عيد الأضحى

يتوقع أن تعود الأجواء المناخية للاعتدال يومي عيد الأضحى المبارك على مختلف المناطق الشمالية للوطن، مع تشكل بعض الغيوم التي قد تنقشع بعد الظهيرة، تاركة المجال للصفاء ضمن مناخ فصلي وحرارة معتدلة لن تتعدى 32 درجة مئوية على السواحل خلال اليوم الأول، و45 درجة بوسط الصحراء، على أن تبقى محافظة على معدلها خلال اليوم الثاني بمختلف التراب الوطني.

وحسب النماذج والخرائط الرقمية المؤقتة لمختلف المواقع العالمية للطقس، فإن الأجواء المناخية ستعرف اعتدالا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين المتزامنين وعيد الأضحى المبارك مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث ينتظر أن تبقى السماء صافية مع تشكل بعض الغيوم على مختلف المناطق الساحلية، قد تمتد إلى الداخل، ثم الصحراوية. وتظهر المواقع ذاتها، أن درجات الحرارة بالسواحل مبدئيا يمكن أن تتراوح ما بين 30 و33 درجة مئوية، في حين ينتظر ان تسجل ما بين 33 و38 درجة مئوية بالمناطق الداخلية، أما بالجنوب فتبقى تتراوح ما بين 38 و45 درجة.. والله اعلم.