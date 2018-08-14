بن رحمة يفتتح عدّاده التهديفي في إنجلترا بطريقة جميلة

تألق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في أول حضور أساسي له مع ناديه الجديد برينتفورد، حين قاد هذا الفريق نحو التأهل في مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية...

ووقع ابن عين تموشنت هدفا جميلا في (د67)، ساهم من خلاله في الانتصار بنتيجة (4-2) سهرة الثلاثاء، على حساب المُضيف نادي ساوثيند، وأشادت جماهير النادي الإنجليزي بالمردود الجيد الذي قدمه صاحب 23 عاما في 80 دقيقة التي لعبها، في أولى مشاركته الأساسية، باعتباره اكتفى بدور البديل في أول جولتين من دوري الدرجة الأولى "الشامبيونشيب"، وبذلك ربح المزيد من النقاط، لأجل أن يُمنح فرصة المشاركة أساسيا في المباريات المقبلة لـ برينتفورد.