«تي أل أس كونتاكت» يعلن غلق مركز عنابة يومي العيد

أعلن مركز منح التأشيرات «تي آل أس كونتاكت»، عن غلق جميع المراكز التابعة له لمدة 48 ساعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك،وحسب بيان للمركز نشره أمس الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، فإنه سيتم غلق مركزي عنابة ووهران المعنيين بمنح التأشيرة الفرنيسة، يومي 21 و22 أوت الجاري، على أن يتم تأجيل المواعيد إلى يوم 23 أوت في نفس التوقيت،كما أكدت إدارة المركز، بأنها ستحرص على تبليغ المعنيين عبر الرسائل القصيرة والإيمايل لتأكيد مواعيدهم.في السياق ذاته يملك طالب التأشيرة 72 ساعة فقط من أجل تأكيد الموعد الذي طلبه عبر الموقع الرسمي لـ «تي أل أس كونتاكت» وفي حالة عدم قيامه بالدفع المسبق في هذه المهلة فإن طلب موعده يعتبر ملغى بصفة آلية، ووضعت قنصلية فرنسا في خدمة المواطنين الراغبين في دفع ملفات «الفيزا» إلى فرنسا من عنابة تصفح موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وموقع «فرانس فيزا» والموقع الرسمي لـ «تي أل أس كونتاكت» من أجل الاستعلام أكثر عن هذه الإجراءات، من جهة آخرى أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر عن إجراءات جديدة تتعلق بطلب التأشيرة وتخص طالبي التأشيرة المقيمين في المنطقة التي تغطيها قنصلية الجزائر العاصمة فقط حيث يمكن الإجراء الجديد طالبي التأشيرة، من التسجيل مباشرة عبر عنوان البريد إلكتروني يجده في موقع القنصلية الفرنسية بالجزائر العاصمة .