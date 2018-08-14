بريد الجزائر يمدد ساعات العمل إلى غاية العاشرة ليلاً

أعلن بريد الجزائر في بيان له، الثلاثاء، عن تمديد ساعات العمل عبر مكاتبه إلى غاية العاشرة ليلاً، وهذا في إطار الإجراءات المتخذة في سبيل ضمان توفير خدمة جيدة للمواطنين عشية عيد الأضحى المبارك.وأضاف بيان للمؤسسة بريد الجزائر، أنه تحسبا لعيد الأضحى المبارك فسيتم فتح كافة مراكزه يوم الجمعة المقبل 17 أوت من الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار.للتذكير، فقد قدمت مختلف الهيئات والإدارات العمومية موعد صب أجرة شهر أوت بهدف السماح للمواطنين من اقتناء أضحية العيد، الأمر الذي من شأنه أن يخلق ضغطا كبيرا على مراكز البريد التي يتوقع أن تشهد سحب قرابة 30 ألف مليار خلال الأيام القليلة القادمة.

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