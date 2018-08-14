قديورة أحسن لاعب في “الشامبينشيب” بعد 3 جولات

اختير الدولي الجزائري، عدلان قديورة، كأحسن لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “الشامبينشيب” (دوري الدرجة الثانية)، بعد مرور ثلاث جولات، وهذا وفق الترتيب الذي تعده شبكة “سكاي سبور” الشهيرة تبعا إلى مردود اللاعبين في المباريات الملعوبة إلى حد الساعة، واستحق لاعب “الخضر” تصدره قائمة أحسن اللاعبين في “الشامبنشيب” بالنظر إلى ما قدمه مع نوتنغهام فوريست إلى حد الساعة، حيث قدم تمريرة حاسمة وسجل هدفا واحدا، ما أنقذ فريقه من الخسارة في مباراتين قبل أن يمنح زميله الجزائري الآخر هلال العربي سوداني، أول فوز لكتيبة المدرب الإسباني كارنكا في الجولة الفارطة.

وتأتي عودة قديورة القوية في بداية الموسم الجاري كرد واضح على منتقديه، بعد أن توقع مراقبون نهاية مشواره الكروي، بسبب فشله في تجاربه السابقة خلال ثلاثة المواسم الأخيرة.