غرامة بـ 20 مليونا لكل من يغلق محله أيام العيد

أقرت وزارة التجارة عقوبات ردعية ضد المخالفين لنظام المناوبة يومي عيد الأضحى المبارك، حيث سيتعرض أصحاب المحلات الذين أخلوا بالنظام إلى غرامات مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم، وكذا الغلق لمدة تصل الشهر والشهرين مع متابعتهم قضائيا.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة الثلاثاء، لـ “الشروق” عن إعداد مديريات التجارة على مستوى 48 ولاية قوائم للتجار المعنيين بنظام المداومة يومي عيد الأضحى الموافق ليوم الثلاثاء 21 أوت، مع توقيع تسخيرات من قبل ولاة الجمهورية، مؤكدا أنه في حال رفض التجار أو إخلالهم بنظام العمل والمداومة أيام العيد، فإن التاجر سيتعرض لعقوبات تصل إلى الغلق والغرامة المالية، وفي حال رفض تسديد مبلغ الغرامة فإن ملف المخالف سيحال على العدالة، وأوضح المسؤول ذاته أن هذه التسخيرة ستقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الأعياد بشكل ضروري على غرار محلات بيع المواد الغذائية العامة ومحلات الخضر والفواكه والمخابز إلى جانب المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم ومحلات الأكل السريع ومحطات البنزين، وكذا المطاحن والملبنات.

وفي سياق متصل كشفت وزارة التجارة، الثلاثاء في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، أنها سخرت ما يقارب 51 ألف تاجر، عبر كل ولايات الوطن، لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى، بزيادة تقدر بـ 47 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وحسب البيان ذاته فقد تم تجنيد 5.506 مخبزة، و33.013 تاجر مواد غذائية عامة وخضر وفواكه، و11.949 تاجر من مختلف النشاطات التجارية الأخرى، و462 وحدة إنتاجية “136 ملبنة، و283 مطحنة، و43 وحدة إنتاج للمياه المعدنية”.

كما سخرت 2.219 عون رقابة، لضمان السير الحسن لبرنامج المداومة، ومراقبة التجار المعنيين بهذا الأمر، على غرار المذابح، وأسواق الجملة للخضر والفواكه.

وفي السياق أكد، الأمين العام بوزارة التجارة، شريف عوماري على ضرورة تحسيس التجار، لاستئناف النشاط مباشرة عقب العيد، تطبيقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية لـ 10 جويلية 2018.

وحسب ذات المتحدث، فإن مديريات التجارة قد أعلمت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة، حيث وقعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة ويقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم.