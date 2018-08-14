الأساتذة الجدد مدعوون لإستلام “قرارات” التعيين في 28 أوت

سيستلم، الأساتذة الجدد الناجحون في مسابقة التوظيف الأخيرة إلى جانب “الاحتياطيين”، قرارات التعيين في مناصبهم في 28 أوت الجاري على مستوى مديريات التربية للولايات، على أن يقوموا بالتوقيع على محاضر التنصيب في 2 سبتمبر المقبل لتفادي الإقصاء. بالمقابل أقدمت بعض مديريات التربية على تأخير الإعلان عن قوائم الناجحين، إلى حين تدقيق الوظيف العمومي في النتائج لتفادي ظهور “ناجحين راسبين”.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن فئة الاحتياطيين سواء الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مؤخرا على أساس الاختبار الكتابي للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية بعنوان 2018، أم الاحتياطيين المعنيين بالتوظيف في الطورين المتوسط والثانوي الناجحين بعنوان 2017، ستكون لديهم حظوظ أوفر للتوظيف في مناصب قارة بدءا من الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، بسبب عديد المناصب التي كانت مشغولة قبل المسابقة ولكن حررت مؤخرا جراء خروج الأساتذة في تقاعد، الترقية في الرتب عقب النجاح في الامتحانات المهنية، خروج الولايات، الاستيداع والانتدابات، وبالتالي فكل مترشح تحصل على معدل 10 من 20 في المسابقة وصنف “كاحتياطي” سيتم استدعاءه مستقبلا عن طريق الالتزام بتطبيق ما يعرف “بالترتيب الاستحقاقي” أو التفاضلي. على أن تبقى قوائم الاحتياطيين سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وقد يمتد العمل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2019 في حال إذا لم يتم تنظيم مسابقة توظيف جديدة.

وأضافت، مصادرنا أن الوزارة الوصية، ستعيد فتح الأرضية الرقمية لتوظيف الاحتياطيين شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد ضبط الشغور البيداغوجي بدقة في كل الولايات وفي جميع التخصصات، لعدم الوقوع في “أزمة أساتذة”.

وأشارت المصادر نفسها أن الأساتذة الجدد إلى جانب الاحتياطيين الذين تم استدعاءهم، مدعوون للتقدم لمديريات التربية التابعين لها في 28 أوت الجاري، لاستلام “التعيينات” بعد التأشير عليها من قبل المراقبين الماليين في الولايات، على أن يقوموا بالتوقيع على “محاضر التنصيب” في 2 من شهر سبتمبر المقبل بصفة إلزامية لاكتساب صفة “متربص”، وإلا سيفقدون مناصبهم في حال تغيبهم وعدم التحاقهم، على أن يتم تعويضهم بالاحتياطيين. مؤكدة في ذات السياق بأن صرف رواتبهم سيكون شهر نوفبمر كأقصى تقدير بعد ما يتم رفع ملفات المعنيين إلى مصلحة الرواتب بعد انتهاء الوظيف العمومي من التدقيق فيها، خاصة في الجانب المتعلق “بالترتيب” و”الاختصاص” وتأشير المراقب المالي.

وفي نفس السياق، كشفت مصادرنا أن بعض مديريات التربية للولايات أخرت عمدا الإعلان عن القوائم النهائية للناجحين، إلى حين انقضاء مرحلة “التدقيق” عن بعد التي تقوم بها مصالح الوظيف العمومي، لتفادي التصادم مع قوائم أساتذة “ناجحين-راسبين”.