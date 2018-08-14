أسطورة أرسنال:”محرز مُحاط بأسماء لامعة وسيُقدم الأفضل”

أثنى أسطورة نادي أرسنال، إيان إدوارد رايت، على الدولي الجزائري رياض محرز، بإختياره الإنتقال لنادي مانشستر سيتي.

وصرح الدولي الإنجليزي السابق لصحيفة “ذا سان” البريطانية:”مانشستر سيتي فاجئ الجميع هذا الصيف بإستقدامات قليلة فقط”.

وأضاف قائلا:”غوارديولا يملك فريقا جيداً، وليس بحاجة لإعادته، وكان بحاجة للمسة فقط وهذا ما جعله يتعاقد مع محرز”.

وختم “رايت” حديثه:”شاهدت كثيرا رياض محرز، وأظن أن بإمكانه تقديم الأفضل خصوصا وهو محاط بأسماء من المستوى العالي”.