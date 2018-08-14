إنقطاع التموين بالغاز غرب العاصمة غدا الأربعاء

ستعرف بلديتا الحمامات وعين البنيان غرب العاصمة، إنقطاعا في التموين بالغاز ليلة غد الأربعاء، بسبب الاشغال الربط بالغاز.

و أكد بيان لمديرية شركة توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء.

أن هذا الإنقطاع في التموين بالغاز، سيكون بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية نهاية الأشغال.

و يخص عدة أحياء في بلدية الحمامات، و هي: حي 240 مسكن، حي 600 مسكن، حي 60 مسكن، حي 316 مسكن و حي 40 مسكن.

أما بالنسبة لبلدية عين البنيان، فإن إنقطاع التموين، سيمس كل من حي 96 مسكن، حي 400 مسكن الإجتماعي، وحي 200 مسكن “كاب كاسين” إلى جانب المجمع السكني “كارل”.