ارقام رياض محرز في لقاء أرسنال في مستهل البريمرليغ

في تقييم أداء اللاعبين ” وو سكورد ” في خصوص مشاركة رياض محرز في لقاء أرسنال في مستهل البريمرليغ .و خرج رياض محرز في حدود الدقيقة 60 ليعوضه البلجيكي كيفن دي بروين .

و منح أفضل موقع احصائيات و أرقام النجم الجزائري علامة 6.7/10 .

و تمكن محرز من التسديد على المرمى مرتين و نجح في 74 تمريرة بمعدل 89 بالمائة .

| رياض محرز في أول مباراة له مع مانشستر سيتي في بريمرليغ:

60′ دقائق اللعب

32 تمريرة صحيحة

88.9% دقة التمرير

1 صناعة الفرص

100% نسبة نجاح الكرات الطويلة

4 التحامات بدنية ناجحة

100% نسبة نجاح المراوغات

1 أخطاء مكتسبة.

و نال 3 لاعبين في الخط الأمامي علامة أكثر من محرز و هما رحيم ستيرلينغ نجم اللقاء 7.8 و بيرناردو سيلفا 7.4 بالاضافة لأغويرو المتحصل على 6.9 .

في المقابل فقد حصل البديلان ساني و دي بروين على 6.2 و 6.5 تواليا .

و لتذكير فان السيتي استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز خارج الديار 2-0.