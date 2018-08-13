دراجي يعود إلى 5 جويلية !

بعد عشر سنوات من الغياب ، وثّق الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عودته إلى مدرجات ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة عبر تغريدة على حسابه في تويتر ، عبّر من خلالها عن اشتياقه إلى ذكريات جمعته بالملعب أيام كان معلّقا للتلفزيون الجزائري على مباريات البطولة والكأس في الجزائر.

وقال دراجي في تغريدته التي نشرها على هامش حضوره بالملعب الأولمبي الجزائري مباراة مولودية الجزائر النادي الذي كان لاعبا في صفوفه سنوات الثمانينات أمام أتلتيك بارادو لحساب الجولة الأولى من الرابطة المحترفة :"العودة إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي بعد 10 سنوات منذ آخر مرة..مناسبة لاستعادة ذكريات أيام زمان".