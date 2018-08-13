قرابة 51 ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الاضحى

سخرت وزارة التجارة مايقارب 51 ألف تاجر عبر كامل ولايات الوطن من أجل ضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى.

وحسب بيان الوزارة اليوم فإن 50806 تاجرمعني بالمداومة خلال ايام عيد الاضحى اي بزيادة تقدر بـ47 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

حيث تم تجنيد 5506 مخبزة، و33013 تاجر مواد غذائية عامة وخضر وفواكه، وكذا 11949 تاجر من مختلف النشاطات التجارية الاخرى.

إضافة إلى 462 وحدة انتاجية، 136 ملبنة، و283 مطحنة، و43 وحدة انتاج للمياه المعدنية.

من جهة إخرى تم تسخير 2.219 عون رقابة لضمان السير الحسن لبرنامج المداومة، ومراقبة التجار المعنيين بهذا الامر.

على غرار المذابح و اسواق الجملة للخضر و الفواكه.

وفي ذات السياق أكد الامين العام بوزارة التجارة شريف عوماري على أهمية متابعة اعوان الرقابة لضرورة احترام التجار لبرنامج المداومة.

موجها تعليمات للمدراء الجهويين للتجارة باشراك كل المتدخلين لإعلام المواطنين بالإجراءات المتخذة من طرف الوزارة عن طريق وسائل الاعلام.

كما حث على تعليق قائمة التجار المعنيين بالمداومة على مستوى مقرات البلديات، وكذا مقرات مديريات التجارة الولائية.

وأيضا نشرها في المواقع الالكترونية للمديريات اضافة الى استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في العملية التحسيسية.