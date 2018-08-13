هل عقد السيسي لقاء سريا مع نتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد قبل نحو أشهر قمة سرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحثا فيها قضية التسوية السياسية في قطاع غزة.

ونقلت قناة إسرائيلية اليوم عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن القمة التي عقدت في مصر بـ22 ماي الماضي تركزت على مناقشة اتفاق يقضي بعودة السلطة الفلسطينية لتسلم زمام الأمور في القطاع ، ووقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، والتخفيف من الحصار المفروض على غزة، والخطوات الواجب اتخاذها في سبيل تفعيل المشاريع الإنسانية هناك.

وأشارت القناة إلى أن السيسي شدد أثناء الاجتماع على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، حتى إذا جرى ذلك تدريجيا ورفضت "حماس" نزع أسلحتها الثقيلة أولا.

وذكر السيسي، حسب المصادر، أنه يجب على إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي ممارسة الضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنجاز هذا الهدف.

وأضافت القناة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى قضية مواطنين إسرائيليين احتجزا لدى "حماس" ورفات جنديين إسرائيليين قتلا في القطاع، فضلا عن خطة السلام التي تعمل الإدارة الأمريكية على إعدادها.

وأكد المصدر أن معظم أعضاء المجلس الأمني التابع للحكومة الإسرائيلية لم يكونوا على دراية بتلك القمة.

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار، نقلا عن مصدر دبلوماسي أجنبي، بأن القمة عقدت أواخر جوان.

ولعبت مصر دورا حاسما كوسيط في المفاوضات المستمرة خلال الأشهر الأخيرة بين إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة، في وقت أصبح فيه قطاع غزة على حافة حرب جديدة.