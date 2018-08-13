شركة رونو للسيارات تفتتح وكالتها ليلا للزبائن

أعلنت اليوم ”رونو تروكس” الجزائر عن فتح مركز لخدمات ما بعد البيع بمنطقة الرويبة ووضعت إطارات وتقنيين لتقديم خدماتهم للزبائن حيث قامت شبكة المركبات ذات الوزن الثقيل RPL ، الموزعة لشاحنات رونو، بتمديد ساعات العمل في الليل بداية هذا الأسبوع.

وأكدت ”رونو تروكس الجزائر” أن الأولوية عند شركتها هي توفير أحسن الخدمات لإرضاء زبائنها. وحسب بيان للشركة فإن موزع شاحنات ”رونو الجزائر”، قام بإضافة ساعات أكثر استجابة لطلب الزبائن، حيث تفتح حاليا ورشتها في الليل لخدمات ما بعد البيع وبالتالي تقديم نوعية استقبال مثالية، حسن الاستماع وتقديم النصائح.

وحسب الشركة فقد تمت برمجة ساعات العمل بداية هذا الأسبوع على النحو التالي: من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 23 مساءً، ومن السبت من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 16.30 مساءً وتعتزم رونو تروكس الجزائر وموزعها RPL، تقديم أحسن الخدمات لزبائنها وهذا بتوفير مهارات كفؤة من إطارات وتقنيين متمرسين، مدربين على منتجات وأدوات شاحنات رونو بامتياز، وهذا لضمان أطول صلاحية لشاحنات الزبائن وتمتعها بمدة استخدام وأداء أمثل.