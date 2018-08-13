بدوي: أسعد برؤية الفرحة على وجوه شبابنا وأطفالنا في برامج التنشيط والتحسيس

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك عن مدى سعادته برؤية الفرحة في وجوه شباب وأطفال الولايات الداخلية.

وهم يستفدون من برامج التنشيط والتحسيس التي بادر بها قطاعنا الوزاري بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والمندرج في إطار عملنا لموسم الإصطاف 2018.

حيث كتب “أسعد برؤية ملامح الفرحة على وجوه شبابنا وأطفالنا على مستوى الولايات الداخلية وهم يستفدون من برامج التنشيط والتحسيس التي بادر بها قطاعنا الوزاري بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والمندرج في إطار عملنا لموسم الإصطاف 2018 ”

وفق مقاربة جوارية نسعى من خلالها إلى التقرب من المواطن قصد تعميم الرسائل التحسيسية والوقاية من مختلف المخاطر التي تهدد سلامته خلال فصل الصيف

وبما رأيناه من تجاوب وتفاعل من طرف الشباب والاطفال والعائلات في سيدي سليمان، وبئر قاصد علي، حمام دباغ، السوڨر، عين البيضاء، الحشم.

وأيضا الكويف، سيدي بوبكر، أنسيغة، بوقطب، وغيرها من البلديات التي شملها برنامج القوافل التحسيسية والقرى الصيفية لموسم 2018.

سنسعى إلى دعم هذه المبادرات وتعميمها على مدار السنة وعبر الولايات لتصل قوافلنا الجوارية كل منطقة من تراب الوطن.