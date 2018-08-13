ميترو الجزائر: إستلام ثالث قاطرة جديدة اليوم الاثنين من ميناء الجزائر

إستلمت مؤسسة ميترو الجزائر اليوم الإثنين ثالت قاطرة جديدة لذات الشركة وهذا من ميناء الجزائر.

واعلنت وزارة الاشغال العمومية والنقل ومؤسسة ميترو الجزائر مستخدمي ميترو الجزائر أنه سيتم استقبال ثالت قاطرة جديدة للميترو اليوم الاثنين

وتذكر مؤسسة مترو الجزائر ان عمليات استقبال قاطرات المترو متواصلة وفقا للرزنامة المحددة مع المصنع “كاف”

وهذا بمعدل قاطرة كل شهر مند 24 جويلية 2018, تاريخ استلام اول قاطرة.

وللإشارة فان مترو الجزائر سيتعزز ب 12 قاطرة جديدة من انتاج اسباني وهذا في اطار توسيع الخط الاول لمترو الجزائر من اجل تلبية الطلب على حاجيات النقل بالعاصمة.