وجوه جديد لقيادة سوناطراك

عين الرئيس المدير العام لشركة «سوناطراك» عبد المومن ولد قدور، فريق عمل جديد لمرافقته في استراتيجيته الجديدة التي يطمح من خلالها لجعل الشركة الوطنية أحد أكبر 5 شركات طاقوية في العالم.ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول من داخل «سوناطراك»، أن ولد قدور كون فريق عمل خاص لمساعدته في كسب ثقة شركات النفط الكبرى مرة أخرى، حيث اختار ثمانية نواب للرئيس من داخل الشركة، حيث لم يتم الإعلان عن التعيينات بشكل علني بعد. وأضاف المصدر أن من بين القيادات التي يراهن عليها ولد قدور مديرين من ذوي الخبرة وهما صلاح مكموش المعين على رأس فرع التنقيب، والعربي باي سليمان المعين على رأس فرع النقل عبر الأنابيب، إضافة إلى اثنين آخرين وصفهما بأنهما من النجوم الصاعدة هما فريد غزالي كلف بالإستراتيجية وأحمد مازيغي الذي أوكلت له مهمة الشؤون التجارية.